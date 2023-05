Statt bei Met Gala 2023: Blake Lively pumpt Muttermilch ab

Blake Lively (35) setzt dieses Jahr aus. In der vergangenen Nacht versammelten sich einige prominente Gäste in New York City, um in ihren extravaganten Outfits über den Teppich der diesjährigen Met Gala zu stolzieren. Kurz vor dem Fashion-Event hatte die Gossip Girl-Bekanntheit bereits verraten, dass sie 2023 nicht bei der Veranstaltung dabei sein würde. Aktuell scheint der Fokus der Schauspielerin nämlich ganz woanders zu liegen: Statt bei der Met Gala zu posen, kümmert sich Blake um ihre Mama-Angelegenheiten!

Während Kendall Jenner (27), Serena Williams (41) oder Dua Lipa (27) über den bunten Teppich der diesjährigen Met Gala schlendern, hat Blake offenbar ganz andere Dinge im Kopf. Via Instagram teilt die 35-Jährige ein Spiegelselfie aus einem Badezimmer, auf dem sie mit einer elektrischen Milchpumpe posiert. Mithilfe von Emojis sieht es ganz so aus, als würde der frisch gebackenen Vierfachmama Muttermilch aus der Brust fließen. "Erster Montag im Mai", schreibt sie zu dem Schnappschuss und macht damit ganz deutlich, wie sie den Met-Gala-Tag verbringt.

Mit Details über ihren Wonneproppen halten sich Blake und ihr Partner Ryan Reynolds (46) allerdings zurück. Eine offizielle Bestätigung der Geburt ihres vierten Babys hatte es nämlich nie gegeben. Stattdessen hatte Blake ganz unspektakulär eine Aufnahme geteilt, auf der sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter ohne Babybauch posiert. Erst Wochen später wurden die stolzen Eltern dann schließlich erstmals mit ihrem Baby bei einem öffentlichen Ausflug gesichtet.

Getty Images Blake Lively bei der Met-Gala 2022

Instagram / blakelively Blake Lively im Mai 2023

Instagram / blakelively Ryan Reynolds, Blake Lively und Ryans Mutter Tammy im Februar 2023

