Liebespleite im TV: So sollte David Lovrics Traummann sein

David Lovric hat klare Vorstellungen, was einen Partner angeht! Der Kölner hatte 2020 gehofft, im damaligen Prince Charming Alexander Schäfer (32) seine große Liebe zu finden, allerdings ohne Erfolg. Ein Jahr später versuchte er es bei Let's Love, aber auch dort wollte es einfach nicht funken. Bis heute hat David seinen Traummann noch nicht gefunden. Doch wie stellt er sich seinen Mister Right vor?

"Ich habe für mich selbst jetzt gelernt, dass es superwichtig ist, dass es auf gleicher Ebene ist", verriet der Influencer im Promiflash-Interview auf seiner eigenen Valentinstagsparty "Liebesreich". Man solle sich auf Augenhöhe begegnen. "Egal, ob es um Entscheidungen geht, dass man sich einfach gegenseitig respektiert. Das finde ich einfach am wichtigsten", betonte der Reality-TV-Kandidat.

Auch wenn David aktuell keinen Partner an seiner Seite hat, ist der Valentinstag für ihn etwas ganz Besonderes: "Es ist ganz egal, ob man Single ist, vergeben ist oder einfach nur die Nächstenliebe feiert – Hauptsache, es geht um Liebe und das, was uns von innen heraus schön macht." Er glaube immer noch an die wahre Liebe und finde, dass man sie immer feiern sollte.

ActionPress David Lovric im Oktober 2022 in Köln

Instagram / david_lovric David Lovric, "Prince Charming"-Kandidat

privat David Lovric, "Prince Charming"-Kandidat

