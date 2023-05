Darf ihr Sohn nach Deutschland? Jasmin Tawil klärt auf!

Sie redet Klartext! Jasmin Tawil (40) machte in den vergangenen Wochen viele Negativschlagzeilen. Die Schauspielerin war in Costa Rica verhaftet worden und landete in einer Psychiatrie. Daraufhin wurde ihr Sohnemann in ein Kinderheim gebracht. Jasmins Vater Michael Weber meinte nun vor Kurzem, der kleine Ocean dürfe zurück nach Deutschland. Jasmin klärt auf: Dabei handele es sich um eine Lüge! Sie meint via Instagram: "Ocean kommt jetzt nicht nach Deutschland. Ocean geht zu seinem Papa. Jetzt wurden schon wieder irgendwelche Fehlinformationen von meinem Vater aufgenommen, von meinem kranken Vater."

