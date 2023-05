Funkelnder Look: Schickt Meghan den Royals eine Botschaft?

Sagt sich Herzogin Meghan (41) hiermit etwa endgültig von dem britischen Königshaus los? 2018 hatte die ehemalige Schauspielerin in die royale Familie eingeheiratet. Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (38) lebt die US-Amerikanerin mittlerweile wieder in den Vereinigten Staaten und sprach bereits öfter über die Schattenseiten des Lebens als Royal. Unter anderem habe die Beauty stets bloß gedeckte Töne getragen, um nicht aufzufallen und nichts falsch zu machen. Möchte Meghan mit ihrem goldenen Glitzerkleid nun ein Statement setzen?

Während die 41-Jährige am Dienstag mit dem Women of the Vision Award ausgezeichnet wurde, schmiss sich die Frau von Prinz Harry ordentlich in Schale. Meghan zeigte sich nämlich in einem schulterfreien, goldenen Glitzerkleid, welches ihre Figur perfekt in Szene setzte. Wie PageSix nun berichtet, könnte dieses Modestatement ein Seitenhieb gegen die britische Königsfamilie sein! Schließlich hatte die Zweifachmama während ihrer Zeit als arbeitende Royal beinahe ausschließlich gedeckte Farben getragen, während dieser Look eher an ihre Hollywoodzeiten erinnert.

In ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" hatte die Suits-Darstellerin über die Kleiderordnung der Royals gesprochen und warum sie selbst sich eher in unauffälligeren Tönen gezeigt hatte. "Soweit ich weiß, darf man bei einer öffentlichen Veranstaltung nie dieselbe Farbe tragen wie Ihre Hoheit oder andere hochrangige Mitglieder der königlichen Familie", hatte sie erklärt. Zudem habe Meghan nicht auffallen und nichts falsch machen wollen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

Anzeige

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Herzogin Meghan im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de