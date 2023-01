Schick in Pink: Prinzessin Kate strahlt im Mantel auf Event

Trotz der kürzlichen Veröffentlichung von Prinz Harrys (38) Memoiren lässt sich dessen Schwägerin, Prinzessin Kate (41), nichts anmerken! In seinem Buch plaudert der rothaarige Royal ganz schön aus dem Nähkästchen – dabei kommen auch sein Bruder Prinz William (40) und dessen Frau Kate nicht unbedingt gut weg. Eine offizielle Antwort auf die Vorwürfe blieb seitens des britischen Königshauses bislang aus. In einem pinkfarbenen Mantel strahlt Kate nun alle Sorgen fort!

Im Rahmen eines royalen Termins erschienen William und Kate jetzt bei einer Tafel, um bei der Sortierung der Lebensmittel für bedürftige Familien zu helfen. Dabei war die 41-Jährige in ihrem pinkfarbenen Mantel ein absoluter Hingucker! Wie auf den Schnappschüssen zu sehen ist, vervollständigte die Brünette ihren Look mit einem Rollkragenpullover in derselben knalligen Farbe sowie einer schwarzen Schlaghose aus Stoff, die ihre Figur perfekt in Szene setzte.

Ob die knallige Farbe eine Antwort auf Herzogin Meghans (41) Aussagen ist? In ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" hatte die ehemalige Schauspielerin nämlich über die Kleiderordnung der Royals gesprochen und warum sie selbst sich eher in gedeckteren Farben gezeigt hatte. "Soweit ich weiß, darf man bei einer öffentlichen Veranstaltung nie dieselbe Farbe tragen wie Ihre Hoheit oder andere hochrangige Mitglieder der königlichen Familie", hatte sie erklärt. Zudem habe Meghan nicht auffallen und nichts falsch machen wollen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch bei Windsor Foodshare

ActionPress Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

