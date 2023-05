Ihre "Königin": Kaley Cuoco muss Tochter Matilda bespaßen

Sie schwebt im Mama-Himmel! Kaley Cuoco (37) ist seit rund einem Jahr mit ihrem Liebsten Tom Pelphrey (40) zusammen. Ende April wurden die The Big Bang Theory-Darstellerin und der Ozark-Star zum ersten Mal Eltern. Die 37-Jährige könnte wohl nicht stolzer auf ihre Tochter Matilda sein und versorgt ihre Fans nur allzu gerne mit putzigen Schnappschüssen ihres Nachwuchses. Mit ihren neusten Baby-Bildern beweist Kaley nun: Matilda braucht viel Unterhaltung!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty nun einige Momente aus ihrem Mama-Alltag. Auf einem der Fotos hält eine Freundin von Kaley Matilda auf dem Arm – der TV-Star macht dabei mit weit aufgerissenen Mund ein lustiges Spiegelselfie: "Ich und Nicole, wie wir versuchen, die Königin zu unterhalten", witzelt die Blondine unter dem putzigen Bild.

Kaley scheint ihr Mamaleben total zu genießen. Am vergangenen Sonntag feierte sie auch ihren allerersten Muttertag und war total berührt. "Mein erster Muttertag war so süß, wie es nur geht! Danke an meine wunderbare andere Hälfte [Tom], die nach Hause geflogen ist, um den Tag mit uns zu verbringen", schrieb sie unter ein Familienfoto.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Partner Tom und ihrer Tochter Matilda

