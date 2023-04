Kuschelzeit! Kaley Cuoco schwebt im völligen Familienglück

Pures Familienglück bei Kaley Cuoco (37)! Gemeinsam mit ihrem Partner und Schauspielkollegen Tom Pelphrey (40) hat die The Big Bang Theory-Darstellerin gerade ihr erstes Kind bekommen – es ist ein kleines Mädchen namens Matilda Carmine Richie. Die jungen Eltern sind ganz vernarrt in ihre kleine Prinzessin und kuscheln den ganzen Tag mit ihr. Nun teilte Kaley ein paar süße neue Bilder von ihrem Babygirl!

Die Schauspielerin und ihr Partner nehmen sich viel Zeit mit Matilda auf dem Sofa und schenken ihr sichtlich viel Liebe. In Kaleys Instagram-Story sieht man das Baby ganz nah, wie es ihre Mama mit großen Augen anschaut. Auf einem anderen Schnappschuss ist Tom mit Matilda zu sehen, die friedlich auf seiner Brust schläft. Auch ein Schlafbild von allen Dreien ist mit von der Partie. Die Charmed-Darstellerin lächelt auf einem weiteren intimen Foto ihre Tochter verliebt an, während diese in eine kuschelige Decke gewickelt ist.

Nach einem Insider von Radar Online soll die Schwangerschaft für Kaley kein Zuckerschlecken gewesen sein. Sie habe mit starken Stimmungsschwankungen und starkem Unwohlsein gekämpft. Auch Tom soll sehr darunter gelitten haben. Die Schwangerschaft sei sogar so eine starke Belastung gewesen, dass Kaley plane, weiteren Nachwuchs mithilfe einer Leihmutter zu bekommen.

Instagram / kaleycuoco Baby Matilda von Kaley Cuoco

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey kuschelt mit Baby Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

