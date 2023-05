König Harald genießt ersten Auftritt nach dem Krankenhaus!

Das norwegische Volk bekam nun endlich wieder seinen König zu sehen! Vor einer Woche war König Harald von Norwegen (86) aufgrund einer Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Währenddessen hatte Thronfolger Prinz Haakon (49) seinen Vater als Regent vertreten. Am Montag dann die erfreuliche Nachricht: Der Monarch durfte die Einrichtung wieder verlassen. Nun zeigt sich Harald erstmals wieder bei einem öffentlichen Auftritt!

König Harald präsentierte sich erstmals nach seinem Krankenhausaufenthalt am norwegischen Nationalfeiertag auf dem Balkon des Palastes. Wie Hello! berichtet, winkte auch seine Frau Königin Sonja von Norwegen (85) dem Volk zu. Ebenfalls ließ sich auch Kronprinz Haakon mit seiner Frau Mette-Marit (49) sowie ihr Sohn Sverre Magnus von Norwegen (17) sehen.

"Ihre Majestät der König wurde nun aus dem Krankenhaus entlassen", ließ der Palast in einem offiziellen Statement verlauten. "Der König ist jedoch weiterhin krankgeschrieben", wurde zudem am Montag verkündet. Dennoch ließ es sich Harald offenbar nicht nehmen, am Nationalfeiertag sein Volk zu grüßen.

Anzeige

Getty Images Prinz Hakoon, Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Mette-Marit, Königin Sonja und König Harald 2023

Anzeige

Getty Images König Harald von Norwegen im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de