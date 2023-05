Nach "Let's Dance": Das sind Anna Ermakovas Zukunftspläne!

Hat Anna Ermakova (23) etwa nun Blut geleckt? Derzeit begeistert das Model wöchentlich bei Let's Dance mit ihrem Tanztalent. Dabei hätten die Juroren ihr und ihrem Profitanzpartner Valentin Lusin (36) bereits öfter am liebsten mehr als die 30 möglichen Punkte gegeben. Auch in der Vergangenheit war die gebürtige Britin bereits in Berührung mit dem Tanzen gekommen – sie hatte nämlich als Kind Ballett getanzt. Anna kann sich offenbar vorstellen, den Sport auch weiterhin auszuüben!

"Ich denke, im Moment mag ich lieber in Richtung Showbusiness gehen. Ich liebe es zu performen, Leute damit glücklich zu machen", äußert sich die 23-Jährige im Interview mit RTL. Trotz ihres abgeschlossenen Studiums in Kunstgeschichte schlägt Annas Herz offenbar doch für das Tanzen! Anfragen habe das Model sogar auch schon zahlreich erhalten, wie Valentin verrät. Beantwortet habe sie jedoch noch nichts. "Mein Kopf ist am Ende des Tages so kaputt", gibt Anna zu.

Auch den Gewinner der letzten "Let's Dance"-Staffel konnte die diesjährige Kandidatin von sich überzeugen. "Bevor ich sie gesehen habe auf dem Tanzparkett oder generell irgendwie von ihr gehört habe, habe ich ein falsches Bild gehabt von ihr", gestand Rene Casselly (26). Für den "Dancing Star 2022" sei die 23-Jährige definitiv seine Favoritin auf den diesjährigen Titel. "Sie ist für mich auf jeden Fall das Highlight der diesjährigen Staffel“, verriet der Akrobat.

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Anna Ermakova tanzt bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Rene Casselly bei "Let's Dance" 2022

