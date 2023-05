Priyanka Chopra hüllt ihre Hammer-Kurven in elegante Robe

Priyanka Chopra (40) präsentiert ihre heißen Kurven. Dank ihrer Rollen in Actionserien wie "Quantico" wurde die gebürtige Inderin zu einer gefeierten Schauspielerin. Und auch privat läuft es rund. Seit 2018 ist sie mit dem Sänger Nick Jonas (30) verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern einer kleinen Tochter. Doch jetzt gönnte sie sich etwas Zeit für sich und besuchte alleine ein Event – und Priyanka setzte mit ihrem Kleid vor allem ihre Taille gekonnt in Szene.

In Venedig veranstaltete die Designermarke Bulgari eine Party für eine neue Schmuckkollektion. Priyanka suchte sich dafür ein zweiteiliges Kleid in einem dunklen Bordeaux aus. Während der obere Teil aus einem langärmligen Crop-Top besteht, ist der Rock fließend und mit einer langen Schleppe ausgestattet. Der riesige Glitzerschmuck auf Bauchhöhe setzt die Kurven und besonders die Taille der 40-Jährigen perfekt in Szene.

Ihre Liebe zu eleganten und manchmal ausgefallenen Kleidern bewies Priyanka auch bei der Premiere ihres Films "Love Again". Dort erschien sie in einem pastellblauen Kleid im Meerjungfrauenschnitt. Der untere Teil der Robe war allerdings so ausladend, dass ihr Liebster Nick kaum an ihrer Seite stehen konnte. Verhindert wurde ein enges Foto der beiden zusätzlich durch die gewaltige Schleife an ihrem Rücken.

Getty Images Priyanka Chopra bei der "Bulgari Mediterranea High Jewelry"-Party

Getty Images Priyanka Chopra, "Love Again"-Darstellerin

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, Mai 2023

