Wegen Schicksalsschlägen: So anders lebt Lily Allen nun!

Sie hat sich neu erfunden! Die Sängerin Lily Allen (38) hat einiges durchgemacht: Auf eine traumatische Totgeburt folgten ein Stalking-Überfall und die Offenbarung, sexuell missbraucht worden zu sein. Auch über ihre Drogenvergangenheit spricht die Britin seit Jahren ganz offen. Nun packt Lily darüber aus, wie sehr sich ihr Leben seit diesen Schicksalsschlägen verändert hat und stellt klar: Ihr altes Leben gibt es so nicht mehr!

Im Gespräch mit dem Magazin Hunger verriet die Sängerin, dass sie nach den vielen traumatischen Erlebnissen nie mehr ganz zu sich gefunden hätte: "Ich habe gespürt, wie ich meinen Körper verließ, als das alles passierte, und ich glaube nicht, dass ich es je geschafft habe, wieder Anschluss zu finden." Um ihr Leben neu zu sortieren, entschied sie sich daher zu dem Schritt in Richtung Schauspielerei: "Theater und vor einem großen Publikum zu spielen, bringt das Adrenalin in Wallung... Ich denke: 'Oh, ich bin wieder lebendig' – es macht süchtig." Musik hingegen würde sie zu sehr unter Druck setzen, weil sie sich nur schwer von der Meinung anderer freimachen könnte.

Sie glaubt, dass es auch für ihre Töchter besser sei, wenn sie sich weiterhin ausprobiert und nicht ausschließlich die Mutterrolle einnimmt. Die beiden hätten zu Hochzeiten viel von Lilys Drogenproblemen mitbekommen: "Ethel war sieben, Marnie war sechs, als ich clean wurde, und es gibt eine Menge Mist, der davor passiert ist, über den sie sich wirklich ärgern werden." Dass sie eines Tages wieder zur Musik zurückkehren würde, schließt Lily übrigens nicht aus. Für den Moment ist sie aber mit ihrer Familie und der Schauspielerei ausgelastet.

Getty Images Lily Allen und David Harbour im März 2023

Getty Images Lily Allen beim 'Planned Parenthood'-Event in New York 2023

Getty Images David Harbour und Lily Allen bei der Met Gala 2022

