Alkoholphase vorbei? Liam Payne ist seit 100 Tagen nüchtern

Liam Payne (29) kann mächtig stolz auf sich selbst sein. Der Sänger hat in der Vergangenheit offen über seine Suchtprobleme gesprochen. Zudem verriet er, dass er während seiner One Direction-Zeit schwere Selbstmordgedanken und eine wilde Pillen- und Alkoholphase hatte. Inzwischen scheint sich Liam allerdings wieder gefangen zu haben. Der britische Singer und Songwriter teilt nämlich eine freudige Neuigkeit mit seinen Fans.

Im Interview mit iFL TV verriet Liam, dass es ihm inzwischen viel besser geht. "Ich bin jetzt nüchtern, seit über 100 Tagen", verkündete er stolz. "Ich fühle mich fantastisch, ich fühle mich wirklich sehr gut und die Unterstützung der Fans war wirklich sehr gut, also bin ich super glücklich", erzählte der Sänger weiter.

Der "Strip That Down"-Sänger nutzte außerdem die Gelegenheit, um eine Ankündigung zu machen: Er will ein neues Album aufnehmen. "Ich will dieses Mal auf jeden Fall auf Tour gehen, was ungewöhnlich ist, denn ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob ich auf Tour gehen würde." Darauf freue er sich schon. "Wieder auf Tour zu gehen und all die Fans zu sehen und ein bisschen herumzukommen. Das wird ein Spaß."

Getty Images Liam Payne, März 2023

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne, Sänger

