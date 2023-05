Ana Ivanovic gratuliert Bastian Schweinsteiger zum Vatertag!

Ana Ivanovic (35) widmet ihrem Liebsten niedliche Worte! Die einstige Tennisspielerin ist seit 2016 mit Bastian Schweinsteiger (38) verheiratet. Zwei Jahre später kam ihr erstes Kind auf die Welt. Im Jahr 2019 freuten sich die beiden Ex-Sportler über einen weiteren Jungen. Vor wenigen Tagen folgte dann schließlich der dritte Nachwuchs. Anlässlich des Vatertags gratuliert Ana ihrem Bastian zu seinem Papaglück!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die dreifache Mutter ein süßes Paar-Selfie. Unter dem Schnappschuss verfasste sie folgende Zeilen, die an ihren Ehemann gerichtet sind. "Du hast unserer Familie so viel Lebensfreude, Unterstützung und Liebe gegeben. Danke, dass du so ein großartiges Vorbild und der beste Vater für unsere Kinder bist, den man sich wünschen kann", schwärmte Ana.

Kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes hatte sich die 35-Jährige bei ihrer Community gemeldet und sich für den ganzen Support bedankt. "Vielen Dank für all die Glückwünsche und lieben Nachrichten, die uns erreicht haben. Wir sind so dankbar und zutiefst berührt", ließ Ana ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen.

Bastian Schweinsteiger mit Ana Ivanović bei den Best Brands Awards, April 2022

Ana Ivanovic mit Bastian Schweinsteiger bei GQ Men of the Year Awards

Ana Ivanovic, einstige Tennisspielerin

