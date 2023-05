Claudia Neumann kommentiert als Frau Champions-League-Finale

Ein Meilenstein für die Frauen! Sportjournalistin Claudia Neumann hat sich in der von Männern dominierten Sportwelt bereits einen Namen gemacht. Als erste Frau im deutschsprachigen Raum durfte die Sportreporterin bei einem Spiel der Männer EM 2016 das Mikrofon übernehmen. Zwei Jahre später klang ihre Stimme während eines Champions-League-Spiels durch das Stadion. Nun wird der ZDF-Redakteurin eine ganz besondere Ehre zuteil: Claudia wird als erste Frau im deutschen Fernsehen das Champions-League-Finale kommentieren!

Zum Anstoß des Finales am 10. Juni wird sich die Reporterin laut Bild-Informationen live aus der Sprecherkabine melden. Es wird eine Premiere im deutschen TV werden, da bisher nur Männer in ihrer Position standen. Die 59-Jährige tritt die Nachfolge von ZDF-Legende Béla Réthy an, welcher für seine Kommentare beim Endspiel der Champions-League in die Geschichte einging. Moderator Jochen Breyer und das Expertenteam Per Mertesacker (38) und Christoph Kramer (32) werden Claudia am Tag des Endspiels unterstützen.

Die Kontrahenten des finalen Duells der Königsklasse stehen jetzt fest: Inter Mailand wird gegen Manchester City antreten! Die beiden Mannschaften werden in der türkischen Metropole Istanbul um den Champions-League-Pokal kämpfen.

