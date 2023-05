Im TV: Heidi Klum renoviert das Haus ihrer Haushälterin!

Heidi Klum (49) packt sogar selbst mit an! Das bekannte Model sucht nicht nur in Deutschland bei Germany's next Topmodel nach den schönsten Frauen des Landes – auch in den USA hat sich die Moderatorin einen Namen gemacht. Unter anderem sitzt sie dort am Jurypult der Talentshow America's Got Talent und ist auch des Öfteren zu Gast in anderen Formaten. In einer ganz besonderen TV-Show möchte Heidi ihrer treuen Haushälterin nun etwas Gutes tun!

Kürzlich tauchte das Supermodel in der US-amerikanischen TV-Show "Celebrity IOU" auf. In der Sendung überraschen Promis die Menschen, die für sie da gewesen sind und geholfen haben. Für Heidi ist das ihre Haushälterin Lucia! "Sie ist immer für mich da. Und es fühlt sich gut an, dass ich ihr jetzt auch etwas zurückgeben kann“, äußerte sich die stilsichere Blondine in der Show, wie Bild berichtet. Aus diesem Grund lässt die Modelmama das gesamte Haus ihrer Haushälterin renovieren und packt sogar selbst mit an! Lucia habe ihr Zuhause ohnehin modernisieren wollen, doch da ihre Mutter während der Pandemie erkrankt und gestorben war, hatte sie diese Pläne erst einmal nach hinten verschoben.

Zuletzt hatte Heidi jedoch mächtig Kritik einstecken müssen – mit ihrer Tochter Leni hatte sie nämlich für eine Unterwäsche-Kampagne gemodelt. "Heidi reiht sich in eine Reihe von Model- und Promi-Müttern ein, die die strategische Entscheidung getroffen haben, ihre Mädchen zur Schau zu stellen", hatte sich zum einen Moderatorin Ulrika Jonsson (55) in ihrer Kolumne bei The Sun gegen die vierfache Mutter ausgesprochen.

