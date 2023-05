Jenefer Riili bei OnlyFans: Was hält ihr Ex Matze davon?

Unterstützt er ihr neues Business? Jenefer Riili und Matthias Höhn (27) verliebten sich am Set von Berlin - Tag & Nacht. Allerdings zerbrach ihre Liebe nur zwei Jahre nachdem ihr gemeinsamer Sohn Milan (4) zur Welt kam. Trotzdem verstehen sich die zwei TV-Bekanntheiten nach wie vor blendend und gehen mit ihrem Co-Parenting als gutes Beispiel voran. Nun teilte die Single-Mama ihr erstes Foto auf OnlyFans. Was sagt Ex Matze zu Jenefers Entscheidung?

In den letzten Tagen wurde der 27-Jährige immer wieder von seinen Fans gefragt, was er von Jennis Einstieg auf der Erotikplattform halte. In einer seiner Storys auf Instagram gibt er nun eine klare Antwort: "Für mich ist das kein Grund, sie als schlechte Mutter oder Menschen hinzustellen, weil das de facto einfach nicht so ist. Jeder kann ja auch mal neue Sachen ausprobieren und sie macht ja jetzt auch keine kompletten Nacktbilder."

Zudem plaudert der Prominent getrennt-Star aus, was die genauen Absichten seiner Ex-Freundin auf der Bezahlplattform seien: "So wie sie es mir erklärt hat, achtet sie darauf, dass das auch einfach ästhetisch aussieht. Und der andere Grund ist natürlich auch die Kohle, das muss man auch einfach mal so sagen." Wenn man die Möglichkeit habe, damit ein Haufen Geld zu verdienen, sehe Matze daran nichts Verwerfliches.

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de