Matzes Ex Jenefer Riili hat erstes Bild auf OnlyFans geteilt

Sie wagt den Schritt ins Business! Die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili gewährt ihren Fans auf Instagram regelmäßige Einblicke in ihr privates Leben. Vor Kurzem gab sie sogar preis, wie das Co-Parenting mit ihrem Ex-Freund Matthias Höhn (27) und ihrem gemeinsamen Sohn Milan abläuft. Nun will sich die TV-Bekanntheit aber offenbar ein neues Standbein aufbauen: Jenefer hat jetzt nämlich ihr erstes Bild auf OnlyFans geteilt!

Vor Kurzem postete die Single-Mama ihren ersten Schnappschuss mit dem Titel "Hi – willkommen im Himmel" auf der Erotikplattform OnlyFans. Auf dem Bild präsentiert der Prominent getrennt-Star sich mit langer gewellter Mähne und natürlichem Make-up. Dabei trägt sie ein weißes bauchfreies Langarmshirt – das gerade so ihre Brust bedeckt – in Kombination mit einem sportlichen Slip von Calvin Klein. Ihre filigranen Tattoos sowie dezenter Goldschmuck runden ihren aufreizenden Look ab.

Der Post dürfte die Beauty jedenfalls nicht allzu viel Überwindung gekostet haben – denn: Auf Instagram posiert die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin auch des Öfteren in freizügigen Outfits in Bars oder sexy Bikinis im Pool. Bislang äußerte sich Jenefer in den sozialen Netzwerken noch nicht zu ihrer heißen Aufnahme.

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im April 2023

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Reality-TV-Star

