Krisengerüchte: Britney Spears und ihr Sam knutschen innig

Britney Spears (41) liebt ihren Sam Asghari (29) über alles. Anfang April kamen Gerüchte auf, dass die Sängerin und ihr Ehemann einige Probleme haben könnten. Auslöser war der fehlende Ehering an der Hand des gebürtigen Iraners gewesen. Seitdem tun die beiden allerdings alles, um die Spekulationen aus der Welt zu schaffen und zeigen sich betont verliebt. Und nun macht Britney ihrem Sam eine innige Liebeserklärung.

Auf Instagram teilt Britney ein Video mit ihrem Sam, das alle Krisengerüchte beiseitezuschieben scheint. Darin posiert das Ehepaar nicht nur zusammen, sondern albert auch herum und knutscht innig. "Ich fühle mich so gesegnet, mit so einem unglaublichen Ehemann zusammen zu sein, der mich jeden Tag inspiriert", meint die 41-Jährige glücklich. Auslöser für den niedlichen Liebesclip war die Tatsache, dass der Popstar sein Haus und Garten umgestaltete und das mit den Fans feiern wollte.

Am Wochenende hatte auch Sam ein Video geteilt, das zu beweisen schien, wie glücklich die beiden miteinander sind. Zusammen mit seiner Britney hatte er sich bei einem Spaziergang gefilmt. "Eine Wanderung mit meiner Ehefrau", hatte er gemeint. Seine Liebste hatte sich dabei an seine Schulter geschmiegt und glücklich in die Kamera gelächelt.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

Getty Images Britney Spears auf dem Red Carpet

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Jahr 2019

Wie findet ihr es, das Britney und Sam sich so verliebt im Netz zeigen? Ich muss mir das jetzt nicht ansehen. Ich finde sie sehr süß zusammen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



