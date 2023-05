Neues Leben in Madrid: Amber Heard mit Tochter unterwegs

Amber Heard (37) lässt es sich mit ihrer Tochter in ihrer neuen Heimat gutgehen! Die Schauspielerin hatte Hollywood vor einigen Wochen den Rücken zugekehrt und war mit ihrer kleinen Tochter Oonagh nach Madrid gezogen. So wie es aussieht, fühlt sich die 37-Jährige in der spanischen Hauptstadt auch schon pudelwohl: Paparazzi lichteten sie nun mit ihrem Kind in einem Park ab. Dabei spielte die Aquaman-Darstellerin ganz vergnügt mit der Zweijährigen und wirkte total entspannt. Bei dem Ausflug war außerdem auch Ambers Nanny mit von der Partie.

