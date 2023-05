Zusammen in Paris: Daten Blackpinks Jennie und BTS' V sich?

Geht zwischen den beiden etwa tatsächlich etwas? Auch in der K-Pop-Szene kommt es hin und wieder mal vor, dass die Musiker zusammenkommen. Doch leider halten viele dieser Beziehungen nicht sonderlich lange. Beispielsweise hatte Jennie Kim, Sängerin von Blackpink 2021 für einige Monate Hottie Kai (29) von EXO gedatet. Könnte es sein, dass die "Pretty Savage"-Interpretin nun wieder auf Wolke sieben schwebt? Zumindest soll sie nun zusammen mit V von BTS in Paris geturtelt haben!

In zahlreichen Videos, die auf TikTok gerade viral gehen, wollen die Fans Jennie und V händchenhaltend in der französischen Hauptstadt gesehen haben. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich die beiden Superstars aktuell in Paris aufhalten, wie Fotos belegen. Auch die Outfits der zwei lassen darauf schließen, dass es sich tatsächlich um sie handelt – vor allem die Bomberjacke mit den Glitzer-Details des "Dynamite"-Interpreten und dessen Mütze passen. Bestätigt ist ihre mutmaßliche Romanze aber bisher noch nicht.

Erst vor wenigen Wochen war Jennie in den Fokus der Medien geraten. Denn auch sie hatte zur berühmt-berüchtigten Met Gala eine Einladung erhalten. Ganz in Chanel strahlte die südkoreanische Schönheit im Blitzlichtgewitter der Kameras.

Anzeige

Getty Images Jennie Kim beim Coachella 2023

Anzeige

Instagram / thv V im April 2023

Anzeige

Getty Images Jennie Kim auf der Met Gala im Mai 2023

Anzeige

Glaubt ihr, dass es sich in den Videos um Jennie und V handelt? Ja, das ist doch offensichtlich! Nein, das ist doch Schwachsinn! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de