"Blind Date": So lernte Miley Cyrus ihren Freund Maxx kennen

Miley Cyrus (30) wusste gar nicht, wen sie trifft. Die Sängerin machte zuletzt Schlagzeilen mit einem ihrer Songs: Mit ihrem Lied "Flowers" soll sie auf ihren Ex Liam Hemsworth (33) angespielt haben. Maxx Morando (24), der aktuelle Freund der Sängerin, soll davon alles andere als begeistert gewesen sein. Doch inzwischen scheint bei den beiden wieder alles rosig zu sein. Immerhin schwärmte Miley jetzt davon, wie sie ihren Liebsten kennengelernt hat.

"Wir hatten ein Blind Date", verriet die "Hannah Montana"-Darstellerin in einem Interview mit der britischen Vogue. "Nun, es war ein Blind Date für mich und nicht wirklich für ihn", stellte sie klar. "Doch Miley wagte es trotzdem. "Ich dachte: 'Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich gehe'", enthüllte sie ihre Gedanken über das erste Treffen.

Das Paar sorgte im November 2021 zum ersten Mal für Liebesgerüchte, als sie bei der Gucci Love Parade Laufstegshow gesichtet wurden. Der Liily-Schlagzeuger besuchte dann "Miley's New Year's Eve Party", die sie gemeinsam mit Pete Davidson (29) moderierte. Im April des vergangenen Jahres bestätigten sie schließlich ihre Liebe, als sie in West Hollywood gesehen wurden: Die Tochter von Billy Ray Cyrus (61) knutschte mit ihrem neuen Liebsten, während sie sich liebevoll in die Arme fielen.

Anzeige

MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, März 2023

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de