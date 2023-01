Nach Song-Drama wegen Liam: Miley Cyrus' Freund ist wütend!

Miley Cyrus' (30) Freund ist alles andere als begeistert von dem jüngsten Song-Drama seiner Freundin! Im Jahr 2018 heiratete die Popsängerin Liam Hemsworth (33). Nur wenige Monate später trennte sich das Paar jedoch schon wieder. Der neueste Song der Hannah Montana-Darstellerin lieferte nun allerdings Grund zur Spekulation – immerhin gibt es einige Hinweise darauf, dass die Schauspielerin ihre Gefühle zu ihrem Ex in dem Track verarbeitet. Aktuell ist die Sängerin mit ihrem Freund Maxx Morando (24) zusammen – und der fordert nun, dass sich Miley gefälligst mehr auf ihn konzentrieren soll!

Wie ein Insider nun gegenüber Radar Online ausplaudert, soll Maxx keine Lust mehr auf das ewige Liam-Thema haben. Wie der Informant weiter verrät, soll der 24-jährige Schlagzeuger seiner Liebsten sogar ein Ultimatum gestellt haben. "Hör auf dich auf Liam zu fixieren und verbring mehr Zeit damit, dich auf mich zu konzentrieren", soll Maxx gefordert haben. Außerdem fühle sich der Musiker ziemlich unwohl dabei, dass Miley sich offenbar noch heute den Kopf über Liam zerbricht.

Neben der Tatsache, dass ihr neuer Song "Flowers" an dem Geburtstag ihres einstigen On-off-Freundes erschien, deuten auch einige Textpassagen daraufhin, dass Mileys Song um Liam handelt. Immerhin singt die 30-Jährige in ihrem Hit: "Bauten ein Haus uns sahen zu, wie es brennt." Und wie Just Jared berichtete, brannte das gemeinsame Anwesen des Ex-Paares im Jahr 2018 tatsächlich nieder.

Getty Images Miley Cyrus mit Liam Hemsworth im Mai 2019

MEGA Der Schlagzeuger Maxx Morando, 2019

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Juni 2019

