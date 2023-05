Großer Fan: Heidi Klum ergattert Rolle bei "Die Bergretter"

Diese Fernsehserie bekommt prominenten Zuwachs! Heidi Klum (49) hat sich auf den Laufstegen der Welt einen echten Namen gemacht. Ihre Modelkarriere startete 1992 beim Wettbewerb "Model ’92". Hierzulande ist sie vor allem als Chefjurorin ihrer eigenen Castingshow Germany's next Topmodel bekannt. Mittlerweile ist die Blondine aber auch hin und wieder als Moderatorin und Schauspielerin im Fernsehen zu sehen. Nun hat Heidi eine Rolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" ergattert!

Anscheinend fühlt sich Heidi wohl im deutschen Fernsehen. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die 15. Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter", die voraussichtlich diesen Herbst ausgestrahlt wird. Gegenüber Bild verrät die GNTM-Chefin: "Ich bin dabei! Ich freue mich riesig, dass ich mitspielen darf." Im Gespräch offenbart die 49-Jährige zudem, was sie an der deutschen Abenteuerserie so fesselt: "Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut. Irgendwie ist die Welt da noch in Ordnung. Es ist spannend, die Menschen sind liebevoll und es erinnert natürlich an die Heimat."

Doch wie hat sich Heidi bei den dramatischen Dreharbeiten denn angestellt? "Sie ist ein Vollprofi. Trotz widriger Umstände und ungemütlicher Hanglage hat sie alles mit Bravour gemeistert. Kein Jammern, keine Allüren", schwärmt Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46). Dabei muss die Laufstegschönheit am Set durchaus an ihre Grenzen gehen – nervenaufreibende Höhenstunts, Muskelkater und Kurzszene inklusive...

ProSieben Karolina Kurkova, Heidi Klum und Esther Perbandt in der Jury

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "The Little Mermaid"

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Grammys 2023

