Heidi Klum wird 50: ProSieben widmet ihr eine Sondersendung!

Was für eine Ehre für Heidi Klum (49)! Dieses Jahr macht die GNTM-Chefjurorin sich bereits zum 18. Mal im TV auf die Suche nach dem nächsten Nachwuchs-Topmodel. In den vergangenen Jahren gab es allerdings ziemlich viel Kritik an dem Format und an dem Supermodel selbst. Doch der Sender hält an der Show und an Heidi fest. Und nicht nur das: An Heidis kommendem Geburtstag gestaltet ProSieben das TV-Programm in ihrem Namen!

Dies wurde in einer Pressemitteilung von ProSieben bekannt gegeben. Darin richtete der Sender sich direkt an seine Model-Mama. "Der 1. Juni 2023 ist ein ganz besonderer Tag. Du wirst 50 Jahre. Aber du feierst nicht nur deinen Geburtstag, sondern ein ganzes Leben voller Erfolge", waren die wertschätzenden Worte. Dazu wurde verkündet: "Und weil wir dich, liebe Heidi, an deinem Geburtstag hochleben lassen möchten, macht ProSieben den 1. Juni kurzerhand zum Heidi-Tag." In der Sondersendung wird es einen Rückblick auf das Leben der Blondine inklusive Interviews, Fotos und Bewegtmaterial geben.

Auch Heidi selbst kann ihren großen Tag wohl kaum erwarten. Kürzlich hatte die Moderatorin einen Einblick gegeben, wie sie auf ihren runden Geburtstag hinfiebert. Gemeinsam mit ihrem Mann Tom hatte sie einen entspannten Abend mit einem Bad und Essen vom Lieferdienst verbracht und herausposaunt: "Einen Monat bis zu meiner großen 50."

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, iHeartRadio Music Awards 2023

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de