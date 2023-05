Jasmin Tawils Sohn Ocean soll jetzt in Deutschland sein

Jasmin Tawil (40) machte in den letzten Wochen mit zahlreichen negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Unter anderem war sie in Costa Rica verhaftet und in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Ihr Sohn Ocean Malik Tawil war währenddessen in einem Kinderheim untergebracht. Zuletzt behauptete Jasmins Vater, dass sein Enkel nach Deutschland kommen soll – tatsächlich landete Ocean vor wenigen Tagen angeblich in Frankfurt. Nun soll der Kleine laut RTL zunächst bei einer Pflegefamilie leben.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de