Katie Price sorgt sich um die Zukunft ihres Sohnes Harvey!

Katie Price (44) wünscht sich nur das Beste für ihren Sohn Harvey (20). Bereits seit seiner Geburt leidet der Sohn des britischen Models unter anderem an dem Prader-Willi-Syndrom. Dabei handelt es sich um einen angeborenen Gendefekt, der nicht nur körperliche Auswirkungen hat, sondern sich auch durch Entwicklungsstörungen bemerkbar macht. Wie Katie nun erklärt, erschwere Harveys Erkrankung auch seinen Weg ins Berufsleben, weshalb sie sich große Sorgen macht.

"Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass Harvey seinen Traumjob findet – aber weil er so viel Unterstützung braucht, mache ich mir Sorgen, dass das nicht möglich sein wird", gibt die 44-Jährige in einem Kurzfilm in der "The One Show" offen zu. Doch die TV-Bekanntheit setze alles daran, ihrem Sohn unter die Arme zu greifen. Gemeinsam besuchten sie daher eine Einrichtung, die sie über Harveys mögliche Optionen im Hinblick auf seine berufliche Zukunft informierte und tauschten sich mit anderen Menschen mit Behinderungen aus. "Nachdem ich heute die Familien getroffen habe, weiß ich, dass Harvey einen erfüllenden Job bekommen kann und hoffentlich die Unabhängigkeit erlangt, nach der er verzweifelt strebt", äußert Katie erleichtert.

Immer wieder war die fünffache Mutter in den vergangenen Jahren zahlreichen Herausforderungen bei der Erziehung des 20-Jährigen ausgesetzt. "Ich glaube, die Menschen wissen nicht, wie schwer es wirklich ist. Ich muss ihn sogar anschreien, damit er sich anzieht", hatte sie vor rund zwei Jahren in dem Podcast "Life, Interrupted" erzählt.

Anzeige

Getty Images Katie Price mit ihrem Sohn Harvey, 2022

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Anzeige

Denkt ihr, Katie wird ihre Fans mit Updates zu Harveys Jobsuche versorgen? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de