Stolz: Katie Price zeigt Gewichtsverlust ihres Sohnes Harvey

Katie Price (44) ist eine stolze Mama! Insgesamt hat die britische Reality-TV-Bekanntheit fünf Kinder – darunter auch Sohnemann Harvey (20), der mit dem Prader-Willi-Syndrom lebt. Der Gendefekt sorgt unter anderem dafür, dass ihr Spross kein Sättigungsgefühl verspürt und deshalb an starkem Übergewicht leidet. Um seine Gesundheit zu schonen muss er seit einigen Monaten abnehmen. Im Netz zeigte Katie nun schon Harveys Erfolge!

Via Instagram teilte die 44-Jährige ein neues Foto von ihrem Erstgeborenem. Darauf ist Harvey grinsend vor einer weihnachtlich geschmückten Kulisse und mit Rentier-Kopfschmuck zu sehen. Dieser Anblick freut vor allem seine Mutter. "Harvey macht sich so gut, hält sich gesund und verliert mehr Gewicht, was ihm mehr Energie gibt. Sein Team macht das fantastisch", lobte Katie ihren Sohn und auch seine Betreuer. "Mama ist so stolz", betonte das einstige Boxenluder zudem.

Harveys Übergewicht war zuvor sogar schon lebensbedrohlich geworden. Über zwölf Kilo sind inzwischen aber schon gepurzelt. Den Gewichtsverlust können auch Katies Follower deutlich erkennen. "Gut gemacht, Harvey. Weg von zu Hause zu leben tut dir offensichtlich sehr gut und gibt dir eine ganze Menge Unabhängigkeit", richtete ein User liebe Worte an den 20-Jährigen, der inzwischen im betreutem Wohnen untergebracht ist.

Instagram / katieprice Katie und Harvey Price

Instagram / katieprice Harvey Price im Dezember 2022

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price im November 2022

