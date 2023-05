Komplett neuer Look: Blac Chyna trägt jetzt einen Undercut

Blac Chyna entschied sich für eine Veränderung. Das Model ist bekannt für seinen unverwechselbaren Look und auch dafür, dass sie nicht vor Beauty-Eingriffen zurückschreckt. Die letzten Optimierungen schien die 35-Jährige aber zu bereuen. In den vergangenen Monaten ließ sie nicht nur die Filler in ihrem Gesicht, sondern auch das Silikon aus ihrem Hintern entfernen. Jetzt gönnte sie sich aber eine andere Veränderung: Chyna ließ sich einen kurzen Undercut schneiden.

Auf Instagram nahm Chyna ihre Fans mit zum Friseur und kündigte eine große Veränderung an. Schnell zeigte sich, dass sie ordentlich Haare lässt. Die Seiten ihres Kopfes wurden vollständig abrasiert und sie ließ sich einen frechen Undercut stylen. "Gestern war fantastisch. [...] Ich bin besessen von meinem neuen Haarschnitt, also möchte ich alle verschiedenen Stile ausprobieren", freute sie sich. Offenbar ist Chyna von ihrem neuen Look mehr als nur begeistert.

Dass Chyna aber nicht nur optisch ein Hingucker ist, sondern auch Köpfchen hat, bewies sie Anfang Mai. Stolz verkündete sie im Netz: "Am 17. Januar 2023 habe ich meinen Doktortitel der freien Künste vom Sacramento Theological Seminary and Bible College erhalten." Die User waren sich zum Teil allerdings nicht sicher, wie echt die Urkunde ist. Der Großteil war aber begeistert und beglückwünschte sie.

Getty Images Blac Chyna, Model

Getty Images Blac Chyna, Model

Getty Images Blac Chyna bei den MTV Video Music Awards 2018

