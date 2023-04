Inmitten der Negativschlagzeilen: Blac Chyna hat promoviert!

Blac Chyna (34) hat einen besonderen Meilenstein in ihrem Leben erreicht! In den vergangenen Monaten rissen die Negativschlagzeilen um die Rapperin nicht ab: 2022 verklagte sie den Kardashian-Jenner-Clan auf Schadensersatz, weil die Realitystars angeblich ihre Karriere zerstört hätten. Wenige Monate später beschuldigte die TikTokerin Ava Louise Chyna der sexuellen Belästigung und zeigte sie daraufhin an. Doch die US-Amerikanerin kann auch anders, wie sie jetzt ihren Fans bewies: Chyna hat nämlich promoviert!

Das verkündete die 34-Jährige stolz auf ihrem Instagram-Account: "Am 17. Januar 2023 habe ich meinen Doktortitel der freien Künste vom Sacramento Theological Seminary and Bible College erhalten", schrieb sie stolz unter einem Bild des Zeugnisses. Während einige Social-Media-User die Echtheit des Doktortitels infrage stellten, freute sich der Großteil der Follower für Chyna: "Wow! Du veränderst dich gerade und ich bin so stolz auf dich!"

Bereits vor einem Jahr schien Chyna ihr Leben radikal ändern zu wollen: Wie Page Six berichtete, löschte die Musikerin ihren OnlyFans-Account und ließ sogar kosmetische Eingriffe – wie Brustvergrößerungen und Gesicht-Filler – rückgängig machen. "Ich ändere einfach alles an mir. [...] Das ganze Zeug ist eine Sackgasse, und ich weiß, dass ich viel mehr wert bin als das", erklärte sie zudem in der "The Jason Lee Show".

Getty Images Blac Chyna, Model

Instagram / blacchyna Blac Chyna im April 2023

Getty Images Blac Chyna, Rapperin

