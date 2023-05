"Unter Schock": Aurelia Lamprecht wurde im Zug angegriffen

Aurelia Lamprecht musste eine traumatische Erfahrung machen. Die Reality-TV-Bekanntheit gibt ihrer Community immer wieder authentische Einblicke in ihr Leben. Dabei ist die Influencerin stets ziemlich ehrlich mit ihren Followern und spricht auch über unangenehme Situationen aus ihrem Alltag. Nun meldete die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin sich mit völlig schockierenden Nachrichten: Aurelia wurde im Zug von einem fremden Mann belästigt und angegriffen!

Aurelia meldete sich via Instagram völlig aufgelöst aus der Bahn: Ein fremder Mann versuchte wohl mehrfach penetrant, sie anzusprechen. Ihr klares "Nein" ignorierte er konsequent. Doch dann eskalierte die Situation: "Dieser Typ kam wieder zu mir und hat mich vollgelabert. Ich habe ihn ignoriert, dann wurde er wieder aufdringlich. Er kam immer näher und hat mich am Arm gepackt. Ich habe so geschrien, dass er mich nicht anfassen soll", berichtete sie unter Tränen. Sie stehe "unter Schock".

Aurelia hatte sogar Angst, dass der Fremde sie verletzen könnte. In der Hand hielt er nämlich eine Bierflasche, die auf sie sehr bedrohlich wirkte: "Ich hatte das Gefühl, er hat überlegt, ob er sie mir an den Kopf knallt. Dann hat er den Kopf geschüttelt und die Bierflasche vor mir auf den Tisch geknallt."

Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Influencerin

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

