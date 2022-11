Aurelia Lamprecht verrät ehrlich: Sie wurde 2021 betrogen!

Aurelia Lamprecht offenbart traurige News. Die einstige Love Island-Kandidatin versucht stets ehrlich zu ihrer Community im Netz zu sein. So will sie beispielsweise für mehr Realität auf Social Media sorgen. Aber auch Shows wie Temptation Island V.I.P. lässt sie nicht unkommentiert. Innerhalb ihrer emotionalen Reaktion auf die neueste Folge des Treuetests plauderte sie ehrlich aus: Aurelia wurde vergangenes Jahr betrogen!

In ihrer Instagram-Story thematisierte sie auch die Szene, in der die "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmerin Christina Dimitriou (30) gegen Verführerin Vanessa schießt, weil diese mit ihrem Freund Aleksandar Petrovic (31) anbandelt. Dass Vanessa so viel Hate abbekommt, vor allem auch von der Griechin, findet Aurelia offenbar nicht in Ordnung. "Wenn ich einen Partner habe und der mich betrügt, geht meine Wut an meinen Partner und nicht an die andere Person, fertig", verdeutlichte sie ihre Meinung. Denn sie selbst habe das schon erlebt.

"Ich weiß, wie es ist, wenn einem sowas angetan wird, weil mir das letztes Jahr auch angetan wurde. Ich wurde auch betrogen. Das ist ein ekelhaftes Gefühl", führte Aurelia aus. Sie sei aber nie sauer auf die andere Frau gewesen – im Gegenteil. Die Reality-TV-Bekanntheit sei sogar dankbar gewesen, dass die anderen Damen ihr von dem Seitensprung erzählt haben. "Warum soll ich die beleidigen?", betonte sie erneut. 2021 war sie mit dem Are You The One?-Boy Danilo Sellaro zusammen. Nach ihrem Liebes-Aus deutete sie bereits Untreue an.

RTL Christina Dimitriou und Sandra Sicora beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Darstellerin

