Wegen Entwicklung: "Let’s Dance"-Zuschauer wollen Julia-Sieg

Wer gewinnt das große Finale bei Let's Dance? Ein letztes Mal schwingen Anna Ermakova (23), Philipp Boy (35) und Julia Beautx (24) über das Parkett und kämpfen um den Titel Dancing-Star 2023. Der Turner konnte bereits die Jury mit einem Wiener Walzer überzeugen. Die Zuschauer waren davon allerdings eher weniger begeistert. Julia hingegen ist ein richtiger Liebling der "Let's Dance"-Fans geworden. Wird sie am Ende vielleicht sogar gewinnen?

Wenn es nach den Twitter-Usern geht, dann eindeutig: Ja! Die Zuschauer finden vor allem die enorme Entwicklung der Influencerin toll. "Haut in die Tasten, lassen wir Julia gewinnen! Sie hat am meisten gelernt und sich enorm gesteigert. Außerdem sind die beiden megasympathisch", versucht ein Zuschauer zu animieren. "Keiner hätte gedacht, dass Julia es so weit schafft und es ist so verdammt erarbeitet und verdient!", stellt ein anderer fest.

Zwar scheint Anna in die Favoritenrolle geschlüpft zu sein, ein User wünscht sich dennoch: "Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass Anna heute gewinnt, hofft mein 'Let's Dance'-Herz auf einen Sieg für Julia!" Ob Julia sich am Ende wirklich duchsetzen kann?

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke im Finale von "Let's Dance" 2023

