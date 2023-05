Wer ist wohl der geizigste Händler bei "Bares für Rares"?

Wer ist der größte Geizhals? Die ZDF-Show Bares für Rares ist seit 2013 nicht mehr aus dem deutschen Fernsehprogramm wegzudenken. TV-Koch Horst Lichter (61) führt seit Beginn durch die Sendung und Experten sowie Händler sind mittlerweile allesamt zu bekannten TV-Gesichtern aufgestiegen. In der Show werden mitgebrachte Raritäten der Gäste gegen bares Geld der Händler eingetauscht, die mit den erworbenen Schätzen später bei Kunstliebhabern ihr Glück versuchen. Sobald hohe Geldsummen im Spiel sind, stellt sich natürlich die Frage: Wer ist am Set eigentlich der größte Geizhals?

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show wurde der Cast im Rahmen der Rubrik "Die Frage der Woche" dazu ausgequetscht, wen man wohl als den geizigsten Händler am Set bezeichnen könnte. Wirklich festlegen wollten sich dabei aber nur wenige. Walter Lehnertz (56), genannt Waldi, kam zu folgendem Ergebnis: "Manchmal der Jan (47). Der ist auch ein bisschen unberechenbar, der Vogel." Damit gemeint war sein Kollege Jan Čížek, der selbst nicht an der Umfrage teilgenommen hatte. Dessen Händler-Kollege Steve Mandel war sich hingegen sicher: "Der Geizigste bin ich."

Deutlich diplomatischer wollte sich der Händler Julian Schmitz-Avila (36) geben: "Ah, da sage ich besser nichts. Ich habe alle meine Kollegen gern." Händlerin Lisa Nüdling (43) räumte ein: "Wir geben alle sehr gerne Geld aus. Nee, geizig ist hier, glaube ich, keiner." Und Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz (49) brachte es auf folgenden Punkt: "Geizig? Bei uns sind sie alle großzügig!" Schließlich verkündete der Moderator Horst Lichter: "Der Geizigste am gesamten Set sitzt oben in der Kaffeeausgabe. Ich möchte den Namen nicht nennen, aber... Ben, du weißt, was los ist."

ZDF/Sascha Baumann Horst Lichter von "Bares für Rares"

ActionPress Ludwig Hofmaier, Walter Lehnertz, Sven Deutschmanek und Fabian Kahl, "Bares für Rares"-Stars

Instagram / julianschmitzavila Die "Bares für Rares"-Händler im Dezember 2022

