Wilde Verfolgungsjagd: Prinz Harry und Meghan wollen Videos

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wollen das Bildmaterial ihrer Verfolgungsjagd. Am Mittwoch sollen die beiden Royals in New York für Verkehrschaos gesorgt haben. Nach einer Preisverleihung hatten sich Paparazzi an ihre Fersen geheftet und sich mit ihrem Taxi eine Verfolgungsjagd geliefert. Dabei soll es sogar richtig gefährlich geworden sein. Und nun wollen Harry und Meghan die Videos von dem wilden Ritt haben.

Wie TMZ berichtet, wandten sich die Anwälte von Harry und Meghan jetzt an die Bildagentur Backgrid, die Teile der Verfolgungsjagd gefilmt haben soll. "Wir verlangen hiermit, dass Backgrid uns unverzüglich Kopien aller Fotos, Videos und/oder Filme zur Verfügung stellt, die gestern Abend von den freiberuflichen Fotografen aufgenommen wurden", hieß in einem Brief. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wollen diese wohl für die Verbesserung ihrer Security nutzen. Die Agentur habe aber bereits geantwortet, dass man nicht einfach verlangen könne, das Material zu bekommen. Man werde die Bilder nicht herausgeben.

Dass die Verfolgungsjagd so eifrig gefilmt wurde, hatte zu Spekulationen um die Echtheit geführt. Augenzeugen waren sich sicher, dass es sich um eine inszenierte Aktion gehandelt hatte. Das Material sei für ihre Netflix-Dokumentation gedacht. Der Sicherheitsexperte Bo Dietl hatte Bild erklärt: "Das Ganze ist so lächerlich. Wir hatten gestern so viele Prominente vor Ort wie Kim Kardashian (42) und nichts dergleichen ist passiert."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2018

