Darum nennen Taylor Lautners engste Freunde ihn "Boy Tay"

Sogar Freunde von ihnen tun sich mit ihrem gleichen Namen schwer! Twilight-Star Taylor Lautner (31) und seine Frau Taylor Dome gaben sich nach vier Jahren Beziehung das Jawort. Seit ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr wird immer wieder darüber gescherzt, dass es fortan zwei Taylor Lautners in Hollywood gäbe. Nun verraten Taylor und seine Frau wie ihre Freunde sie nennen, um Verwechslungen zu vermeiden!

Vor wenigen Tagen offenbarten die Turteltauben in der Talkshow "Today", dass selbst ihre engsten Freunde und Familie manchmal Schwierigkeiten haben, die zwei wegen ihrer Namen auseinanderzuhalten. Um das zu verhindern, gaben ihre Liebsten dem Pärchen jetzt Spitznamen: "Wir haben so etwas wie 'Boy Tay' und 'Girl Tay' am Laufen", verrät der Schauspieler im Gespräch.

Schon bevor die Hochzeitsglocken bei den beiden läuteten, gab der "Twilight"-Star seiner Frau den Spitznamen Tay. Überraschenderweise sind "Boy Tay" und "Girl Tay" nicht das einzige Promi-Paar, die sich denselben Namen teilen. Dancing with the Stars-Profi Witney Carson (29) heiratete 2016 ihren Mann Carson McAllister – allerdings nahm er ihren Nachnamen nicht an...

