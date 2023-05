Sechs Monate nach Hochzeit: Taylor Lautner teilt süßes Video

Taylor Lautner (31) schwelgt in Erinnerungen! Der Schauspieler und seine Liebste Taylor Dome gehen seit rund vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Im November wagten die beiden den nächsten Schritt und gaben sich auf einem Weingut das Jawort. Seitdem genießen der Twilight-Star und seine Frau ihr Eheleben in vollen Zügen. Sechs Monate nach der Trauung teilt Taylor jetzt ein romantisches Video von seiner Hochzeit!

Via Instagram erinnerte sich der 31-Jährige an den besonderen Tag zurück. In dem Clip wurden zahlreiche emotionale Momente festgehalten, die das Paar am Tag ihrer Hochzeit zeigen. "Sechs Monate sind vergangen, bleibt noch die Ewigkeit", schwärmte Taylor unter dem Beitrag. So ist unter anderem der Augenblick zu sehen, als der Bräutigam das erste Mal seine Braut erblickt und die zwei ihr Ehegelübde ablegen.

Die Influencerin und ihr Mann teilen gerne Einblicke in ihr Liebes- und Privatleben. Im März hatte die Beauty via Instagram verkündet, dass sie ein Partnertattoo haben. Für das Motiv ließen sich die Turteltauben was Besonderes einfallen: "11.11.22" – das Hochzeitsdatum der beiden – wurde auf ihren Handgelenken verewigt.

