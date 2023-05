Diese Promitochter ist ein großer Fan der Jonas Brothers!

Wer hätte das gedacht? Die Jonas Brothers sind einer der erfolgreichsten Pop-Acts der heutigen Zeit. Die Gruppe bestehend aus den Brüdern Kevin (35), Joe (33) und Nick (30) füllt regelmäßig ganze Stadien mit Zuschauern, die die drei performen sehen wollen. Auch die Schauspielerin Kaley Cuoco (37) zählt sich wohl zu den Bewunderern der Band. Als sie gerade auf ihre kleine Tochter Matilda aufpasste und diese zu schreien begann, bemerkte die The Big Bang Theory-Darstellerin: Auch ihr Kind ist voll vernarrt in die Jonas Brothers!

In Ihrer Instagram-Story teilt die 37-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie und ihr Nachwuchs zu sehen sind. Kaley hält die kleine Matilda hoch und schaut sie mit fasziniertem Blick an. Sie untermalt den Post mit den Worten: "Ich mache keine Witze: Die Kleine schrie, dann machte ich einen Song der Jonas Brothers an. Dann hat sie tatsächlich aufgehört zu schreien. Freunde, wir haben also einen Fan hier!" Kevin, Joe und Nick dürfte das wohl sehr freuen.

Die dreiköpfige Band aus den USA veröffentlichte vor knapp einer Woche ihre neue Platte mit dem simplen Titel "The Album". In dieser nehmen die Brüder ihre Fans mit auf eine Reise durch ihre Liebesbeziehungen. Die Singles "Wings" und "Waffle House" werden von den Bewunderern der Gruppe bereits jetzt als große Hits gefeiert.

Anzeige

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de