Liebesouting: Romain und Dua Lipa gemeinsam auf Red Carpet!

Dua Lipa (27) und Romain Gavras (41) wollen ihre Liebe offenbar nicht mehr geheim halten! Bereits seit einigen Monaten gibt es immer wieder Gerüchte darüber, dass die Sängerin mit dem Ex-Partner von Rita Ora (32) anbandeln würde. Im März hatten Paparazzi die beiden dann erstmals Händchen haltend abgelichtet. Doch offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liebe bislang nicht. Jetzt zeigten sich Dua und Romain aber erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich!

Total verliebt und turtelnd ließen sich die 27-Jährige und der Regisseur am Freitag beim Cannes Film Festival von den Fotografen ablichten. Arm in Arm posierten die "Be The One"-Interpretin und der 41-Jährige auf dem roten Teppich. Dabei tauschten sie hin und wieder verliebte Blicke miteinander aus und strahlten mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette.

Für seinen gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet entschied sich das Paar offenbar für einen Partnerlook. Während Romain einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd trug, wählte Dua ein schwarzes bodenlanges Kleid. Dieses sorgte vor allem mit seinen zahlreichen Cut-outs am Oberteil und dem hohen Beinschlitz für einen Hingucker.

Getty Images Dua Lipa mit Romain Gavras

Getty Images Romain Gavras und Dua Lipa, 2023

Getty Images Dua Lipa und Romain Gavras

