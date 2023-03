Jetzt offiziell? Dua Lipa und ihr Romain halten Händchen!

Ist Dua Lipa (27) wieder in festen Händen? 2019 kam die Sängerin mit Bella (26) und Gigi Hadids (27) Bruder Anwar (23) zusammen. Im Dezember 2021 folgte die Trennung des Paares. Seitdem ist die Musikerin offiziell Single. Zuletzt hieß es, die "Levitating"-Intepretin bandele mit Rita Oras (32) Ex Romain Gavras an. Jetzt gab Dua einen Hinweis darauf, dass es zwischen ihr und Romain doch ernst werden könnte. Sie zeigte sich händchenhaltend in der Öffentlichkeit mit ihm!

Paparazzi fotografierten Dua mit Romain in Paris. Die beiden verließen die Show von Yves Saint Laurent auf der Pariser Fashion Week. Sowohl die 27-Jährige als auch der Regisseur sind auf den Fotos, die Entertainment Tonight vorliegen, ganz in schwarz gekleidet, als sie das Event Hand in Hand verlassen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen werden – bereits vergangenen Monat wurden Sie zum Beispiel zusammen auf einer Party in London gesichtet.

Ob Dua und der 41-Jährige damit ihre Beziehung offiziell machen? Vor wenigen Monaten berichtete sie noch in ihrem Podcast "At Your Service", dass sie es sehr genieße Single zu sein. "Es war wirklich toll, einfach allein zu sein und nur an mich selbst zu denken und ziemlich egoistisch zu sein, wozu ich nie wirklich die Gelegenheit hatte. Aber wenn man jemanden findet, der einen wirklich berührt und dich runterbringt – das macht einen großen Unterschied!", meinte die Songwriterin.

Getty Images Romain Gavras, Oktober 2022

Getty Images Dua Lipa und Anwar Hadid

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

