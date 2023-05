Liebespleiten: Wie sollte Eva Benetatous Traummann sein?

Eva Benetatou (31) glaubt noch weiter an die große Liebe. Sie musste schon einige Liebespleiten einstecken: Im Bachelor-Finale hatte sich Andrej Mangold (36) gegen sie entschieden. Danach schien die Influencerin in Chris Broy (34) ihr Glück gefunden zu haben und wurde schwanger – doch die Reality-TV-Bekanntheiten trennten sich noch vor der Geburt. Auch ein vielversprechender Flirt mit Paul Janke (41) lief ins Leere. Wie sollte Evas künftiger Partner denn sein, damit es klappt? Pomiflash hat nachgehakt...

"Der perfekte Partner sollte ein Mann sein, der genau weiß, was er im Leben möchte, mit beiden Beinen im Leben stehen. Er muss Humor haben, sollte ein Familienmensch sein", verrät Eva im Promiflash-Interview beim Launch des TK-Maxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. Doch neben diesen klassischen Wünschen hat die Kampf der Realitystars-Kandidatin auch einige besondere Anforderungen. "Er muss auch mein Temperament und mein Feuer verstehen und versuchen, das Ganze auch zu bändigen. Ich brauche einen Mann, der mich an die Hand nimmt", betont sie.

Aktuell auf der Suche nach diesem Menschen ist Eva aber nicht. "Aktuell steht bei mir die Karriere im Vordergrund und nicht der richtige Partner an meiner Seite", stellt sie gegenüber Promiflash klar. Ihr Traummann werde schon auftauchen, wenn der Zeitpunkt gekommen sei und die 32-Jährige nicht damit rechne. "Ich suche nicht danach", stellt sie klar.

Anzeige

Discovery+ Eva Benetatou bei "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück"

Anzeige

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de