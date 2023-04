Flirt mit Paul Janke? Eva Benetatou findet ihn attraktiv

Sie hat wohl ein Auge auf ihn geworfen! In der neuen Staffel von Kampf der Realitystars bandelte die Kandidatin Evanthia Benetatou (31) offenkundig mit Ex-Bachelor Paul Janke (41) an. Ihr Interesse an dem Dauer-Single scheint groß zu sein. In der vergangenen Folge wählte sie die Bauer sucht Frau-Bekanntheit Antonia Hemmer (23) – mit der sich der 41-Jährige ebenfalls gut verstand – raus. Nun verrät Eva, was sie an Paul so gut findet!

In einem exklusiven Gespräch mit Promiflash gesteht die Jungsmama: "Ich mag Paul sehr gerne, er ist auch ein sehr attraktiver Mann. Er erinnert mich an meinen ersten Freund, meine erste große Liebe." Jedoch nahm der ehemalige Rosenkavalier ihr direkt die Hoffnung – denn er wolle lieber eine Frau ohne Kind. Das scheint Eva allerdings nicht zu stören. "Ich finde es nicht schlimm, wenn ein Mann keine Frau haben möchte, die ein Kind in die Beziehung mitbringt. Das ist jedem selbst überlassen", versichert die 31-Jährige im Interview.

Nach der Sendung äußert der ewige Single gegenüber RTL seine Bedenken zum Patchwork-Prinzip. Dabei spricht er aus Erfahrung, denn seine Ex-Freundin Kathrin Bösch, brachte gleich zwei Kinder mit in die damalige Partnerschaft. „Es ist nicht dein Kind, es macht das Ganze schwierig. Du bist nicht flexibel. Es kann funktionieren, aber es macht die Sache nicht einfacher“, verdeutlicht der TV-Star.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-Star

