Schlich sich Matty Healy hier etwa in Taylor Swifts Wohnung?

Ganz schön gewieft! Die Sängerin Taylor Swift (33) soll sich nach sechs gemeinsamen Jahren einvernehmlich von ihrem Freund Joe Alwyn (32) getrennt haben. Bislang äußerte sich das einstige Traumpaar allerdings noch nicht öffentlich zu dem Schlussstrich. Seit mehreren Wochen kursieren allerdings neue Liebesgerüchte über die Blondine. Der The-1975-Frontmann Matty Healy (34) soll angeblich der neue Mann ihres Herzens sein. Nun schlich sich Matty scheinbar in Taylors Wohnung!

Laut dem Newsportal Page Six soll Matty am Donnerstagabend dabei erwischt worden sein, wie er sich in die New Yorker Wohnung der "Blank Space"-Interpretin schlich. In einem Video auf TikTok soll zu sehen sein, wie der 34-Jährige die Treppe zur Hauptlobby von Taylors Wohnhaus hinaufläuft. Währenddessen hält ihm ein Mann die Tür auf und führt ihn anschließend Richtung Fahrstuhl.

Doch wann soll das nächtliche Rendezvous zwischen den beiden stattgefunden haben? Das ist eine Frage, die sich auch einige ihrer Fans unter dem Video stellten: "Warum sehe ich das jetzt erst? Wann war das?" Manch andere User spekulieren über die große Tasche, die der Musiker bei sich getragen haben soll. "Dieses Mal hat er wohl mehr Klamotten dabei, was?", mutmaßte einer von ihnen.

Getty Images Matty Healy auf dem Coachella 2019

Getty Images Taylor Swift im März 2023

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

