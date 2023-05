"Schuldgefühle": Miley Cyrus bereut Ex-"Wrecking Ball"-Image

Sie schwang die Abrissbirne! Sängerin Miley Cyrus (30) wurde in ihren Teenie-Jahren mit ihrer Rolle als Hannah Montana weltweit bekannt. Im Laufe ihrer weiteren Karriere sorgte die Beauty oft für skandalöse Schlagzeilen. Insbesondere 2013 sorgte die Tochter von Billy Ray Cyrus (61) für viel Tumult, als sie sich durch ihren Nummer-1-Hit "We Can't Stop" tanzte und für das Video zu "Wrecking Ball" strippte. Nun offenbart Miley, dass sie ihr damaliges "Wrecking Ball"-Image bereut!

"Ich habe jahrelang Schuldgefühle und Scham mit mir herumgetragen, weil ich so viele Kontroversen und Aufregung verursacht habe. Jetzt, wo ich erwachsen bin, weiß ich, wie hart ich verurteilt wurde", erklärt die Musikerin in einem Interview mit der britischen Vogue. Miley reflektiert, dass sie sich die hohe Aufmerksamkeit bei ihrem Publikum verschaffte, weil sie sich von ihrer damaligen Teenie-Figur abgrenzen wollte.

Immerhin könnte Mileys heutiger Lebensstil nicht weiter von ihrem alten Partyverhalten entfernt sein. Seit die "Party in the USA"-Interpretin im März ihr neues Album "Endless Summer Vacation" veröffentlicht hat, meidet sie das Rampenlicht. "Vor Hunderttausenden von Menschen zu singen, ist nicht wirklich das, was ich liebe. Es gibt keine Verbindung – wenn du vor 100.000 Menschen stehst, bist du allein", gesteht der ehemalige Disneystar.

Getty Images Miley Cyrus, "Flowers"-Interpretin

Getty Images / Ian Gavan Collage: Miley Cyrus, 2019

Getty Images Miley Cyrus, Musikerin

