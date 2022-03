Diese Rolle veränderte das Leben von Miley Cyrus (29) komplett. Als Hannah Montana wurde sie 2006 im Alter von nur 14 Jahren zum absoluten Weltstar. Sechs Jahre lang flimmerte sie seither als Schülerin Miley Stewart, die heimlich eine berühmte Sängerin ist, über die Bildschirme. Immer wieder hatte die Musikerin sich dankbar für diese Zeit gezeigt und ihre Kunstfigur gewürdigt. Jetzt feierte Miley schon das 16. Jubiläum der Show.

Auf Twitter postete sie zur Feier des Tages ein Video, in dem sie auf einem ihrer letzten Konzerte den Song "Hoedown Throwdown", einem der größten Hits ihres Alter Ego Hannah, mit dem Publikum singt. "Vor 16 Jahren hat mein Leben sich für immer verändert, als Hannah Montana Premiere feierte", zeigte sich Miley darunter sentimental. Ihren Fans sei sie für die Unterstützung auf ihrem Weg auf ewig dankbar: "Wegen eurer Loyalität und Unterstützung hatte ich die Ehre, über ein Jahrzehnt lang um die Welt zu reisen und für Fans aufzutreten, die so viel Großartiges in mein Leben gebracht haben."

Trotz der großartigen Erfahrungen, die Miley durch ihre Rolle machen konnte, hatte sie sich in der Vergangenheit auch durchaus schon kritisch darüber geäußert. Man habe ihr in den Kopf gesetzt, dass ihre eigene Persönlichkeit nicht wertvoll und gut genug sei. "Wenn ich nicht Hannah Montana bin, dann interessiert sich niemand für mich", berichtete die "Wrecking Ball"-Interpretin über ihre Identitätskrise.

Getty Images Miley Cyrus im März 2022 in Chile

Getty Images Miley Cyrus 2007 als Hannah Montana

Getty Images Miley Cyrus im März 2022 in Kolumbien

