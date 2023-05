Stellten Prinz Harry und Meghan sich den Fotografen bewusst?

Haben Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sich etwa für die Paparazzi entschieden? Nachdem die royalen Aussteiger am Mittwoch eine Preisverleihung mit dem Taxi verlassen hatten, wurden sie auf der Straße von Paparazzi verfolgt. Dabei soll es sogar zu mehreren Beinahe-Unfällen gekommen sein. Wie schlimm die Situation wirklich war, ist nicht ganz klar. Aber offenbar haben Harry und Meghan sich den Reportern bewusst gestellt.

Eine Quelle erklärt Page Six, dass es für Harry und Meghan wohl die Möglichkeit gegeben habe, durch die Hintertür ungesehen zu verschwinden. Vor Ort sei ein Sicherheitsbeamter gewesen, der in prominenten Kreisen für seine Fähigkeit bekannt ist, die Stars ungesehen rauszuschleusen. Und dieser habe seine Hilfe angeboten, die das Paar ablehnte. "Harry und Meghan waren bereit, jedem diese Aufnahmen zu geben", meint der Insider. Das Problem sei nicht gewesen, dass sie nicht fotografiert werden wollten. Doch in dem Moment, in dem sie vor die Tür traten, habe man sie verfolgt.

Das war aber offenbar nicht die einzige Möglichkeit, mit der die Sussexes die Verfolgungsjagd hätten verhindern können. "Sie hätten einfach ein Hotel nehmen sollen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Stattdessen waren sie geizig und wollten eine kostenlose Unterkunft", meinte eine weitere Quelle. Das Ehepaar hätte dann einfach zum Hotel fahren, sich kurz fotografieren lassen können und das wäre es dann gewesen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de