Zsolt: Julia Beautx wuchs bei "Let’s Dance" über sich hinaus

Zsolt Sándor Cseke (35) ist total stolz auf seine Tanzpartnerin. Rund drei Monate lang wirbelte der Profitänzer gemeinsam mit Julia Beautx (24) bei Let's Dance über das Tanzparkett. Woche für Woche wurde die Influencerin immer besser und begeisterte damit nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jury. Gegenüber Promiflash verrät Zsolt jetzt, wie stolz er auf Julia und ihre Leistung bei "Let's Dance" ist.

"Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, das war ein Prozess. [...] Sie hat ihre Grenzen überschnitten und jede Woche etwas drauf gehauen", erzählt der 35-Jährige im Interview mit Promiflash. Zudem betont er, wie sehr er die Reise mit der YouTuberin genossen hat. Doch vor allem sei er stolz, Julias Entwicklung hautnah miterlebt zu haben. "Sie ist das beste Beispiel für mich, dass mit Disziplin, harter Arbeit und Leidenschaft alles möglich ist", betont Zsolt.

Auch die Jury und das Publikum waren von der 24-Jährigen begeistert. So konnte sie in der finalen Folge der Tanzshow insgesamt 87 Punkt von Jorge Gonzalez (55), Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (58) einheimsen. Gereicht hat es dennoch am Ende nur für den zweiten Platz – den Pokal nahm Anna Ermakova (23) mit nach Hause.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Zsolt Sándor Cseke und Julia Beautx bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de