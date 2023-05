Zweiter Platz bei "Let’s Dance": Zsolt hat gemischte Gefühle

Er bekam die Silbermedaille. Zsolt Sándor Cseke (35) ist mit Herzblut Tänzer in der Sparte Lateinamerikanische Tänze. In der diesjährigen Let’s Dance-Staffel tanzte er an der Seite von der Influencerin Julia Beautx (24). Die beiden standen nun sogar im großen Finale und wurden von vielen Fans als Favoriten auserkoren. Am Ende landete das Tanzpaar auf dem zweiten Platz. Mit Promiflash spricht Zsolt nach dem Finale über seine gemischten Gefühle.

Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät der Tanzprofi, dass er zum Ende der Show ein Wechselbad der Gefühle durchlebt: "Ich bin sehr emotional. Ich fühle mich einerseits glücklich, aber andererseits traurig." Vor allem sei Zsolt glücklich darüber, dass er noch mal im Finale stand und mit Julia und den anderen Kollegen am Abend erneut tanzen durfte. Dennoch ist der "Let's Dance"-Star traurig, dass der Wettbewerb nach all den Wochen vorbei ist.

Im Gespräch gibt der 35-Jährige zudem preis, was er von seiner und Julias Zweitplatzierung hält. "Für mich war Julia die Eiskönigin. Ich hätte Julia den Sieg gegönnt, sie hätte der 'Dancingstar 2023' sein können – aber so ist die Show", stellt der gebürtige Rumäne fest.

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Getty Images Zsolt Sandor Cseke und Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Zsolt Sándor Cseke und Julia Beautx bei "Let's Dance"

