Jay-Z und Beyoncé kaufen das teuerste Haus in Hollywood

Beyoncé (41) und Jay-Z (53) haben es wohl gerne luxuriös. Bereits vor über zwanzig Jahren gingen die Sängerin und der Rapper erstmals auf ein Date. Gemeinsam kreierten sie Hits wie "Crazy In Love". 2008 schlossen die beiden bei einer heimlichen Zeremonie den Bund fürs Leben. Aber immer wieder trüben Affärengerüchte rund um Jay-Z das Eheglück. Angeblich soll das Vermögen der einzige Grund sein, warum die beiden noch verheiratet bleiben. Einen Teil davon scheinen sie nun allerdings neu investiert zu haben.

Beyoncé und Jay-Z haben sich nämlich ein neues Eigenheim gegönnt. Eine Quelle erzählte TMZ: "Das Paar hat 200 Millionen Dollar für das Anwesen bezahlt, was es zum teuersten Haus macht, das jemals im gesamten Bundesstaat Kalifornien verkauft wurde und den bisherigen Rekord von 177 Millionen Dollar in den Schatten stellt." Dabei sollen die beiden sogar noch fast 95 Millionen gespart haben, da das Haus für 295 Millionen Dollar angeboten wurde.

Das luxuriöse Anwesen mit Blick auf den Pazifischen Ozean liegt in einer Gegend, die als Billionaires Row bekannt ist. Das Paar soll außerdem eine Villa in Bel-Air besitzen, die sie 2017 für 88 Millionen Dollar gekauft haben. Im selben Jahr kauften die Musiker ein 26 Millionen Dollar teures Haus in den Hamptons, das über 12.000 Quadratmeter groß ist.

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Getty Images Jay-Z, Tochter Blue Ivy Carter und Beyoncé

Getty Images Jay-Z und Beyoncé, Juli 2019

