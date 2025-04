Beyoncé begeistert mit Töchtern Blue Ivy & Rumi auf Tournee

Beyoncé (43) hat ihre neue "Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit"-Tour am 28. April mit einem riesigen Knall in Los Angeles eröffnet: Ihre beiden Töchter Blue Ivy (13) und Rumi (7) betraten gemeinsam mit der Sängerin die Bühne. Während Blue Ivy sich bereits als fester Bestandteil früherer Shows einen Namen gemacht hat, durfte Rumi dieses Mal zum ersten Mal vor Tausenden von begeisterten Zuschauern auftreten. An ihrer Seite strahlte die siebenjährige Tochter in einem goldenen, gefiederten Kleid, winkte voller Aufregung ins Publikum und ließ sich ihre Freude nicht nehmen.

Blue Ivy unterstützte sowohl ihre Mutter als auch ihre jüngere Schwester, tanzte während des Songs "Protector" und begleitete Rumi schließlich von der Bühne, als diese von der gigantischen Kulisse überwältigt war. Nach dem bewegenden Moment mit ihren Kindern zeigte Beyoncé auf den Stadionbildschirmen eine Montage mit Fotos und Clips ihrer Familie, darunter auch Sohn Sir (7), der an diesem Abend nicht live auftrat. Die Fans in Los Angeles waren von dem Auftritt der Familie begeistert und teilten ihre Freude in den sozialen Netzwerken. Besonders Rumi mit ihrer kindlichen Unbefangenheit eroberte die Herzen der Zuschauer. "Ich kann nicht aufhören, das zu sehen. Sie ist die Süßeste. Sie ist so glücklich", schreibt ein User auf X.

Beyoncé und Jay-Zs (55) Sprösslinge scheinen ganz nach ihren berühmten Eltern zu kommen – zumindest Blue Ivy und Rumi zeigen sich gern von ihrer kreativen Seite. Tina Knowles (71), Beyoncés Mutter und stolze Oma der drei Kids, schwärmte kürzlich von den Talenten ihrer begabten Enkel. Sie betonte gegenüber E! News: "Rumi ist erstaunlich – eine erstaunliche Künstlerin, Malerin und Schöpferin." Ihr Zwillingsbruder Sir hingegen sei eher entspannt und ruhig, aber "sehr, sehr klug".

Anzeige Anzeige

Instagram / mstinaknowles Beyoncé mit ihren drei Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Knowles, Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr dazu, dass Beyoncé ihre Kids auf die Bühne lässt? Ich finde es toll – früh übt sich! Ich halte davon wenig. Zumindest Rumi ist noch deutlich zu jung dafür. Ergebnis anzeigen