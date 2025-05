Herzogin Meghan und Prinz Harry turteln bei Beyoncé-Konzert

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) wissen, wie man Spaß hat: Den Freitagabend verbrachten der Sohn von König Charles (76) und seine Gattin auf einem Konzert von Beyoncé (43) in Los Angeles. Dort hatten die beiden wohl eine richtig gute Zeit – das zeigen Aufnahmen, die Meghan kurz darauf auf Instagram teilte. Meghan und Harry verbrachten den Abend in einer privaten Loge, wo sie ausgelassen tanzen konnten. Ein Clip zeigt die beiden, wie sie eingekuschelt die Musik der "Texas Hold 'Em"-Interpretin genießen, während der Royal seiner Liebsten einen Schmatzer auf die Wange drückt. Unter den Aufnahmen im Netz findet sich auch ein Selfie, auf dem die beiden strahlend in die Kamera blicken.

Dazu schrieb Meghan: "Über letzte Nacht... Danke Beyoncé für ein fantastisches Konzert (und eine sehr lustige Date-Night)!" Ein süßes Detail stach den Fans an ihrem Social-Media-Beitrag jedoch besonders ins Auge. Auf den Fotos trägt Harry einen dunklen Cowboy-Hut. Ein Schnappschuss zeigt besagten Hut von der Unterseite – dort steht neben den eingebrannten Flaggen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs geschrieben "Archie, Lili, My Love". Mit seinem Accessoire trägt Harry also eine süße Erinnerung an Meghan und ihre gemeinsamen Kids Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3) mit sich herum.

Während Meghan und Harry sich früher Mühe gaben, die Kids aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, sind Archie und Lilibet mittlerweile immer häufiger zu sehen. Immer wieder postet die ehemalige Suits-Darstellerin süße Schnappschüsse von ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Nachwuchs. Auch in Interviews und Co. plaudert Meghan gerne über ihr privates Zusammenleben als Familie aus dem Nähkästchen.

Instagram / meghan Die Innenseite von Prinz Harrys Cowboy-Hut

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

